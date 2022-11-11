Школьник пырнул ножом 16-летнего родственника в Петербурге

Мальчик пырнул ножом 16-летнего родственника в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге два родственника-подростка повздорили так серьезно, что один из них оказался в больнице с ножевым ранением ноги. Инцидент произошел 10 ноября 2022 года, когда 16-летний подросток был в гостях у своего малознакомого родственника в Колпино. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 16-летний мальчик был в гостях у малознакомого родственника в доме 34/1 по проспекту Косыгина. Квартира принадлежит его бабушке, - рассказал источник.

Около 20:30 во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, школьник ножом ударил в ногу гостя. В итоге подростка госпитализировали в ножевым ранением в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

По какой причине возникла такая серьезная ссора, сейчас выясняют сотрудники полиции. Школьника задержали. Известно, что он состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.