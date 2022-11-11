Больше двух тысяч работников ЖКХ обучат в Петербурге за счет города

В Петербурге подписан план по подготовке работников ЖКХ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

План по подготовке и обучению работников сферы ЖКХ утвердили в Петербурге. Его подписали глава Жилищного комитета Олег Зотов, представители Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Петербурга и Ленобласти, а также Учебно-методического центра Жилищного комитета. В ближайший год подготовку пройдут больше двух тысяч человек.

- Подписанный план позволит в 2023 году пройти профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение профессиям 825 работникам районных жилищных агентств и 1223 сотрудникам управляющих организаций Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, за счет города будет обучено по 160 трактористов и специалистов по «организации санитарного содержания внутриквартальных территорий».

Напомним, что по оценке властей города, для прохождения предстоящий зимы Петербургу требуется около 4,5 тысяч дворников и 1200 трактористов. Их планируют завлекать на работу высокой зарплатой, льготным общежитием, культурным досугом и перспективами карьерного роста.