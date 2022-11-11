Три студента петербургского вуза украли 3 млн рублей на вечеринке

Три студента вуза в Петербурге задержаны за кражу на 3 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех студентов одного вуза, которые украли на вечеринке из квартиры знакомой деньги и драгоценные вещи на 3 миллиона рублей. Молодежная "вписка" проходила еще летом в квартире на Бухарестской улице. Об этом 11 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Тусовка, которую устроила дочь 49-летней женщины, проходила с 27 по 28 августа. Когда хозяйка вернулась 29 августа домой, то обнаружила пропажу денег и ценных вещей, - рассказал источник.

В общей сложности из квартиры пропали 350 долларов, 400 тысяч рублей, 200 фунтов стерлингов, курительная трубка из слоновой кости, ювелирные изделия, коллекционная монета Николая II и орден Отечественной войны II степени.

Подозреваемых нашли лишь 10 ноября. Уголовный розыск задержали трех студентов в возрасте 16 и 17 лет. Похищенного у парней уже не было, так как они успели продать его, а деньги потратить. Возбуждено уголовное дело.