Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 9:44

Иномарка снесла двух школьников на тротуаре в центре Петербурга

За рулем машины была женщина, на счету которой пять нарушений
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Женщина сбила двух школьников в центре Петербурга.

Женщина сбила двух школьников в центре Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два друга-шестиклассника пострадали в ДТП в самом центре Петербурга. Утром 10 ноября у дома на Большой Подъяческой улице женщина, заезжая в арку дома на своем «Ниссане», снесла школьников, шедших по тротуару.

- В результате ДТП оба 12-летних пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что автомобилистка за нынешний год пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дознаватели ГИБДД. Определение виновных и применение к ним мер наказания произойдет по результатам проверки.