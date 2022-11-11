Иномарка снесла двух школьников на тротуаре в центре Петербурга

Женщина сбила двух школьников в центре Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два друга-шестиклассника пострадали в ДТП в самом центре Петербурга. Утром 10 ноября у дома на Большой Подъяческой улице женщина, заезжая в арку дома на своем «Ниссане», снесла школьников, шедших по тротуару.

- В результате ДТП оба 12-летних пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что автомобилистка за нынешний год пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дознаватели ГИБДД. Определение виновных и применение к ним мер наказания произойдет по результатам проверки.