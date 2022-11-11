Мужчина утонул в ЖК «Балтийская жемчужина» на юге Петербурга

Утонувшего мужчину достали из воды на юге Петербурга. Фото: vk.com/zhemchuzhina_new

Тело утонувшего человека, предположительно мужчины, достали из воды в ЖК «Балтийская жемчужина» на юге Петербурга. ЧП произошло утром 11 ноября. Об этом пишут в соцсетях местные жители.

- Из Матисова канала, в месте его впадения в Дудергофский, городские службы вытащили на берег тело утонувшего мужчины, - сообщают горожане в паблике «Baltic.Today — Балтийская жемчужина».

По словам очевидцев, машины скорой помощи, реанимации и полиции стояли на месте трагедии еще с утра. Обстоятельства происшествия неизвестны, зевак близко не подпускают.

Тело погибшего все еще лежит на берегу канала, труп осматривают судмедэксперты.