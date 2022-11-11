Пенсионерка отдала картины и скульптуры для спасения лже-племянницы в Петербурге

За «спасение» лже-племянницы пенсионерка из Петербурга расплатилась картинами и скульптурами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка лишилась картин и скульптур, чтобы спасти лже-племянницу. 82-летняя жительница Приморского района стала жертвой мошенников, которые обманули ее, сказав, что ее родственница попала в беду. Об этом 11 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 9 ноября около 11:30 часов на телефон жительнице дома на Комендантском проспекте позвонила неизвестная женщина, которая представилась ее племянницей. Лже-родственница сказала, что попала в серьезное ДТП, чтобы ее не привлекли к уголовной отвественности нужно срочно заплатить, - рассказал источник.

Пенсионерка поверила в этот рассказал. Вскоре к ней пришел неизвестный мужчина, которому она передала деньги. Спустя время он снова пришел в старушке, которая отдала ему еще денег, четыре картины и скульптуры. В общей сложности ущерб составил более полумиллиона рублей.

Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка изъяли запись с видеокамеры в парадной. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.