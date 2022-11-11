Настойчивого вора задержали в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге настойчивого вора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали очень настойчивого вора. Мужчина в течение 11 недель захаживал в один сетевой супермаркет на улице Лени Голикова и постоянно крал оттуда продукты. Об этом 11 ноября 2022 года рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Один и тот же мужчина в течение нескольких недель системно "терроризировал" сетевой супермаркет на улице Лени Голикова, совершая там незначительные кражи товаров. Он успел совершить 11 краж, нанеся магазину ущерб в 13 тысяч рублей. Все это время ему удавалось уйти незамеченным, - рассказали в ведомстве.

Однако вора все же смогли засечь с помощью камер видеонаблюдения. В очередной раз, когда вор зашел в магазин 10 ноября, набрал себе в карманы банки тушенки, персонал магазина нажал на тревожную кнопку. На выходе из супермаркета вора уже ждали сотрудники Росгвардии.

Мужчина оказался в криминальным багажом. На него уже были возбуждены два уголовных дела за кражи и он находился под подпиской о невыезде.