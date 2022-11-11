Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Из-за рождественской ярмарки на Манежной площади закроют движение. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Проведение традиционной рождественской ярмарки на Манежной площади изменит движение в центре Петербурга. Автомобилистам придется потесниться ради обустройства ярмарочного городка уже через неделю.

- С 00:00 19 ноября до 23.59 23 января прекращается движение транспорта по Кленовой улице на участке от Инженерной улицы до Манежной площади и по самой Манежной площади, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

По прилегающим улицам вводится ограничение проезда, а парковаться в окрестностях будущей ярмарки нельзя будет уже с 18 ноября.

Напомним, что с 10 ноября по 23 января аналогичные меры действуют у Дворцовой площади, где также будет развернут новогодний городок, да еще и с катальной горкой на Певческом мосту.