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НовостиАвто11 ноября 2022 11:16

Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Запрет на парковку и проезд введут с 18 и 19 ноября у Манежной площади
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Из-за рождественской ярмарки на Манежной площади закроют движение.

Из-за рождественской ярмарки на Манежной площади закроют движение.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Проведение традиционной рождественской ярмарки на Манежной площади изменит движение в центре Петербурга. Автомобилистам придется потесниться ради обустройства ярмарочного городка уже через неделю.

- С 00:00 19 ноября до 23.59 23 января прекращается движение транспорта по Кленовой улице на участке от Инженерной улицы до Манежной площади и по самой Манежной площади, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

По прилегающим улицам вводится ограничение проезда, а парковаться в окрестностях будущей ярмарки нельзя будет уже с 18 ноября.

Напомним, что с 10 ноября по 23 января аналогичные меры действуют у Дворцовой площади, где также будет развернут новогодний городок, да еще и с катальной горкой на Певческом мосту.