Первая декада ноября прошла без солнца в Петербурге впервые за 38 лет

Первые 10 дней ноября над Петербургом не светило солнце. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начало ноября оказалось в Петербурге на редкость пасмурным и сумрачным. В первые 10 дней месяца солнце не светило ни разу. Это отрицательный рекорд за почти четыре десятилетия, последний раз подобное было лишь в 1984 году, то есть 38 лет назад.

- В течение всей первой декады ноября солнце не появлялось над городом. За последние 60 лет такая «хмурость» отмечалась только два раза, в 1984 и в 1967 годах, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В остальном начало ноября оказалось среднестатистическим. Похолодание в первые дни сгладило эффект потепления в последующие дни. Средняя температура за 10 дней составила +4,4 градуса. Осадков было немного, всего 22,7 мм. Это вдвое меньше, чем год назад.