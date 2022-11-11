Пьяный житель Ленобласти угнал машину и протаранил магазин

Пьяный житель Ленобласти угнал машину у приятеля и протаранил продуктовый магазин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области пьяный мужчина угнал машину у своего приятеля. Но далеко не уехал, так как протаранил продуктовый магазин. Инцидент произошел днем 10 ноября 2022 года во Всеволожском районе региона. Об этом сообщает издание "Мойка78".

- В полицию области обратился мужчина, который рассказал, что его знакомый выпил очень много спиртных напитков. Однако на этом он останавливаться не хотел. Приятель взял ключи от автомобиля мужчины, сел за руль и поехал в магазин, - пишет издание.

Подъезжая к магазину, мужчина перепутал педали газа и тормоза. В итоге он припарковался прямиков в стене продуктового магазина.

Пьяного водителя задержал охранник магазина и передал его сотрудникам полиции. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.