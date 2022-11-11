ДТП с не вовремя открытой дверью перекрыло Гатчинскую улицу в Петербурге

На Гатчинской "Ситроен" смял дверь "Тойоте". Фото: Артем КИЛЬКИН

Журналисты «КП-Петербург» не выходя из редакции стали свидетелями ДТП. Прямо под окнами, на Гатчинской улице, столкнулись маленький белый «Ситроен» и черная «Тойота Камри». Пассажир последней не вовремя открыл дверь, в которую и въехал «Ситроен».

- Стоят, ругаются. Ждут ГИБДД. Движение полностью перекрыто, - рассказывают сотрудники «Комсомолки».

Из-за аварии на Гатчинской улице и на Чкаловском проспекте собралась пробка, которая стояла около 15 минут, пока приехавший экипаж ДПС не «разрулил» проблему. После этого движение нормализовалось.

Инспектор оформил протокол происшествия, а водитель «Тойоты» еще долго пытался закрыть покореженную дверь. Но безуспешно.