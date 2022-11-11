«Подорожник» с составом «Балтиец» начнут продавать с 12 ноября

Новый проездной начнут продавать вместе с первым рейсом "Балтийца". Фото: Комитет по транспорту СПб

12 ноября в свой первый рейс на красную линию петербургского метрополитена выйдет новый состав «Балтиец». И в тот же день в кассах подземки начнут продавать тематический проездной «Подорожник» и изображением поезда.

- На проездном билете изображен новый поезд, прибывающий на станцию метро «Балтийская», - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Старт продаж коллекционных «Подорожников» намечен на 12:00, они появятся в кассах метрополитена на 19 станциях - всех по красной линии, плюс на «Приморской», а также в киосках «Организатора перевозок».

Тираж проездных с «Балтийцем» ограничен.

Напомним, что 8-вагонный состав нового поколения построен по техзаданию петербургского метрополитена. Всего город получил три поезда, один из которых завтра выйдет на линию, а два других пока проходят обкатку.