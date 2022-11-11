Переход на новую систему уборки снега в Петербурга затянется на полгода

Перейти на новую схему уборки планируют за полгода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переход на новую схему уборки Петербурга займет полгода. Ее постепенно начали вводить в действие с ноября, массовый переход стартует после нового года, а закончить трансформацию должны к июлю. Об этом рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий.

- С января 2023 года мы начинаем поэтапный переход к хозяйственному способу содержания внутриквартальных территорий, – приводит слова Повелия «Петербургский дневник».

Если до этого уборкой дворов, в том числе от снега, занимались подрядные организации, то новая модель предполагает передачу территорий в ведение городских организаций.

Это позволит избавиться от «лоскутного одеяла», когда за участки земли отвечают разные структуры и виновника плохой уборки потом не найдешь.

При этом сроки называются разные. Звучали слова и о двух-трех годах и о полуторогодовом периоде.