Отель в Петербурге отсудил у влюбленной пары 550 тысяч рублей за окровавленный номер

Петербуржцы проживали в номере всего сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд Петербурга рассмотрел дело об испорченном номере в отеле. Владельцы гостиницы потребовали от пары, которая проживала в комнате, расплатиться за причиненный ущерб. Только вот влюбленные отказывались платить штраф.

- Петербуржцы проживали в номере всего сутки – с 18 по 19 апреля прошлого года. После их выселения сотрудники заметили, что повреждены стены, полы, санузел, а также двери, кресло, стул, другая мебель. Все испачкано кровью. Ущерб оценен в 540 470 рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как стало известно, рано утром гости гостиницы вызывали скорую помощь. Мужчина повредил палец и потерял много крови. Постояльцы встретили врача, будучи выпившими, а в их номере валялись пустые бутылки. Мужчина объяснил, что травмировал руку, когда сильно сжал бокал. И вообще, по его мнению, все произошло из-за плохо убранного номера.

Суд взыскал с пары 540 470 рублей за ущерб и 17 604 рублей в счет компенсации судебных расходов владельцам отеля.