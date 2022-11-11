Пробки в 8 баллов сковали дороги Петербурга вечером в пятницу, 11 ноября

В пятницу Петербург встал в 8-балльных пробках. Фото: Яндекс.Карты

Петербург намертво встал а пробках. Вечером пятницы они достигали восьми, а в пиковые моменты и девяти баллов. Дороги окрасились в красные и бордовые цвета. Ситуация традиционно хуже всего в центре, из которого машины пытаются выехать по окончании рабочего дня. А также по направлении к спальным районам, куда автомобилисты и едут.

На Пироговской набережной в правом ряду аварийная машина. Все стоит. Объезжайте, кто может, - пишут в соцсетях застрявшие в заторах водители.

Рядом стоит Лесной проспект и Большой Сампсониевский. Оба - по направлению от центра.

В пробках замерли набережные во все стороны. В Василеостровском районе невозможно проехать по Наличной улице к Морской набережной, там ДТП. К самой Наличной с двух сторон стоит Уральская.

ЗСД традиционно еле едет в сторону съезда на Богатырский проспект.

Очень тяжело пробиться по проспекту Обуховской обороны к парку имени Бабушкина.

Точечные пробки есть по всему города. КАД стоит от Софийской улицы к Московскому шоссе и обратно.