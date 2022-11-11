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НовостиОбщество11 ноября 2022 15:43

Дополнительные поезда запустят между Петербургом и Москвой

Ночные составы будут ходить с 12 ноября по 27 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Петербургом в ноябре и декабре.

Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Петербургом в ноябре и декабре.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные пассажирские поезда свяжут Москву и Петербург. Они будут курсировать в ноябре и декабре, в период повышенного спроса. Рейсы будут ночными, с прибытием в каждую из столиц утром.

- Дополнительные поезда дальнего следования Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» сделают порядка пятидесяти рейсов в период с 12 ноября по 27 декабря, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Всего в списке десять поездов с разным временем и датой отправления. Точное расписание поездов можно посмотреть на сайте ОЖД.

Билеты уже можно купить в кассах Российских железных дорог, на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».