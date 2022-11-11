Ремонт станции «Ладожская» в Петербурге начнется 8 февраля 2023 года

В Петербурге отремонтируют еще одну станцию метро Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге отремонтируют станцию метро «Ладожская». 11 ноября 2022 года на официальном сайте Единой информационной системы «Закупки» объявлено о начале конкурса для поиска подрядчика. Заявки будут принимать до 28 ноября. Максимальная цена контракта составит 2,353 миллиардов рублей.

- Ремонт станции «Ладожской» планируется начать 8 февраля 2023 года, а закончить 16 января 2024 года. То есть станцию будут приводить в порядок почти год, - сообщается на сайте госзакупок.

В вестибюле станции метро «Ладожская» проведут капитальный ремонт, там заменят покрытия полов, гидроизолируют стены, приведут в порядок помещения экскалаторного, кассового и машинного залов.

Напомним, на время ремонта «Ладожской» планируется запустить новые трамвайные шаттлы до ближайшей станции метро «Новочеркасская», которая расположена на той же ветке. Но для начала там проведут ремонт трамвайного полотна. Оборудование заменят на 1,26 километра дороги.