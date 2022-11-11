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НовостиОбщество11 ноября 2022 15:59

В Петербурге похоронили Виктора Черкесова, бывшего полпреда президента по СЗФО

Траурная церемония прошла на Новодевичьем кладбище
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге похоронили Виктора Черкесова. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна.

В Петербурге похоронили Виктора Черкесова. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна.

В Петербурге простились с генералом полиции, экс-начальником Управления ФСБ по городу и области Виктором Черкесовым. Бывший полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе, первый директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, скончался 9 ноября.

- Виктор Черкесов будет похоронен в пятницу на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, - ранее сообщал с своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Траурная церемония прощания с Виктором Черкесовым прошла в часовне при Новодевичьем кладбище, ее посетили многие бывшие коллеги генерала. После отпевания на самом кладбище состоялись похороны.

Напомним, что причиной смерти Черкесова стала тяжелая и продолжительная болезнь. Ему было 72 года.