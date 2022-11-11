В Петербурге пассажир расшиб голову, пытаясь выпрыгнуть на ходу из трамвая через форточку

Хулиган разбил стекло и выпал из трамвая, пытаясь сбежать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второго за неделю буйного пассажира пришлось ловить сотрудникам петербургского управления вневедомственной охраны Росгвардии. На этот раз вызов пришел из Выборгского района. Ранним утром 11 ноября мужчина, ехавший в трамвае 55-го маршрута, потребовал остановить вагон. А после отказа разбил стекло.

- Нетрезвый пассажир из хулиганских побуждений разбил стекло кабины водителя и скрылся. Причем трамвай он покидал столь поспешно, что выпрыгнул на ходу через форточку, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Вагоновожатый нажал тревожную кнопку и вскоре на место ЧП на Тихорецком проспекте прибыл наряд охраны. Но вместо задержания хулигана, гвардейцам пришлось оказывать ему помощь.

Мужчина сильно ударился головой при падении. Пострадавшего отправили в больницу. Разбираться с его поведением будут после выздоровления.