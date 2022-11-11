Три новые улицы появятся в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Три новые улицы появятся в Петербурге. Их построят в Выборгском, Приморском и Петродворцовом районах. Проекты улиц были одобрены губернатором Александром Бегловым и членами правительства Петербурга на рабочем совещании.

- На новых улицах обустроят велодорожки, тротуары и остановки общественного транспорта, - рассказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Название для улиц пока не придумали, условно их называют по номерам: №1, №2 и №3.

Первую улицу протяженностью 991 метров построят в Выборгском и Приморском районах от дороги в Каменку до Михайловский дороги. В этом же районе построят вторую улицу от Михайловской дороги до третьей улицы. Ее протяженность составит 745 метров.

Эта самая вторая улица затронет и Петродворцовый район: она протянется от первой до третьей улицы и составит 442 метра. Дорога появится на участке застройки западнее проспекта Буденного.