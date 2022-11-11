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НовостиОбщество11 ноября 2022 17:04

До плюс 12 градусов и появление солнца прогнозируют в Петербурге на выходных

В субботу будет теплее, чем в воскресенье
Анастасия НУРАДИЛОВА
В субботу будет теплее, чем в воскресенье

В субботу будет теплее, чем в воскресенье

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последнюю неделю в Петербурге и Ленобласти наблюдается хмурая и пасмурная погода. Облачно и никаких прояснений. Но ситуация может измениться на выходных, 12 и 13 ноября. В субботу и воскресенье выглянет солнце, сообщают синоптики в сервисе «Яндекс. Погода».

- В субботу, 12 ноября, в Северной столице утром и днем будет до +12 градусов, а вечером и ночью температура воздуха может понизиться до восьми градусов со знаком плюс, - говорится в сообщении.

Утром, днем и ночью в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, а влажность достигнет 91%. По сообщению синоптиков, скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. Однако спасатели МЧС предупреждают об усилении ветра в Петербурге в субботу.

В воскресенье, 13 ноября, ситуация с погодой изменится, но тоже возможно появление солнышка. А дождь прогнозируется только утром. Днем температура воздуха поднимется только до +7 градусов, а ночью опустится до +2. Со следующей недели в Северной столице похолодает, и даже пройдет снег.