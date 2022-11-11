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НовостиОбщество11 ноября 2022 18:21

Жилые квартиры вместо торговых помещений могут появиться в Апраксином дворе в Петербурге

Специалисты провели историко-культурную экспертизу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жилые квартиры могут появиться в корпусе Апраксина двора

Жилые квартиры могут появиться в корпусе Апраксина двора

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жилые квартиры могут появиться в корпусе Апраксина двора в Петербурге. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП). Речь идет о помещениях, расположенных на Садовой улице, 28-30.

- Проект приспособления здания для современного использования разработала архитектурно-реставрационная мастерская «Вега». На двух этажах планируется разместить шесть квартир, - говорится в выводах историко-культурной экспертизы, опубликованных КГИОП.

Три студии по 27-30 квадратных метров и одну квартиру на 57 квадратных метров по проекту могут построить на мансардном этаже. Заказчиком работ по строительству жилься стало ООО «Никсем», сообщается в документе.