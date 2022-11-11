Температура воздуха в Петербурге 11 ноября достигла +10,7 градусов

О ноябрьских морозах речи пока не идет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Температура воздуха в Петербурге 11 ноября не стала рекордной, но в городе все равно было очень тепло. О ноябрьских морозах речи пока не идет. Днем в пятницу было +10,7 градусов. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- До рекорда в этот раз не хватило всего 0,2 градуса. А вот на юго-западе Ленинградской области столбик термометра добрался даже выше 11 градусов тепла, - сообщил Александр Колесов.

Напомним, на субботу, 12 ноября, синоптики прогнозируют сильный ветер: до 20 метров в секунду. В Петербурге на ночь закрыли сады и парки, и решение об их открытие специалисты примут только утром.