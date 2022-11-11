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НовостиОбщество11 ноября 2022 19:00

Сезон навигации для маломерных судов завершится 15 ноября в Петербурге

Комитет по транспорту выпустил распоряжение
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сезон навигации завершится на следующей неделе

Сезон навигации завершится на следующей неделе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северной столице скоро завершится навигация маломерных судов. Комитет по транспорту Петербурга выпустил соответствующее распоряжение. В документе сообщается, что сезон будет закрыт 15 ноября.

- Водные пути и водные объекты для плавания будут закрыты 15 ноября в 00:00 часов. Исключением станет водный транспорт, который используется для контроля за безопасностью судоходства, - говорится в сообщении.

Кроме этого, распоряжение не касается маломерных судов, которые задействованы в аварийно-спасательных и природоохранных мероприятиях, а также в работах по содержанию и ремонту городского имущества. Разрешена навигация для маломерных рыбопромысловых судов.