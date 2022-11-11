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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 19:22

«Шкода» и лазурный автобус столкнулись на Дачном проспекте в Петербурге

Никто из водителей не признал свою вину
Анастасия НУРАДИЛОВА
ДТП с участием пассажирского автобуса. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП с участием пассажирского автобуса. Фото: https://vk.com/spb_today

Очередное ДТП с участием лазурного автобуса вызвало резонанс среди жителей Петербурга. Происшествие случилось вечером 11 ноября. О нем в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» рассказала девушка-водитель, которая попала в неприятную ситуацию.

- В 16:50 на круге Дачного проспекта и Ветеранов автобус въехал в «Шкоду», которая стояла на месте и пропускала автомобили с проспекта Ветеранов. Водитель автобуса отрицает вину. Ищем свидетелей с видеорегистратором, - рассказала о проблеме петербурженка.

И, хотя, в происшествии никто не пострадал, комментаторы не на шутку обозлились из-за ситуации и начали обсуждать случившееся. Кто действительно виноват в ДТП, разберутся специалисты.