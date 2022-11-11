Спикер ЗакСа Александр Бельский встретился с жителями Приморского района Петербурга

Александр Бельский беседует с жителями Приморского района. Фото: https://t.me/speakerzaks

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский встретился с жителями Приморского района в Петербурге. На встрече он обсудил с горожанами строительство поликлиник, обустройство дорог и социальную поддержку детей-инвалидов.

- Одну женщину интересовало, когда рядом с ЖК «Чистое небо» появится больница. Сейчас в районе есть врачи общей практики, но этого не достаточно. В 2024 году планируется сдать в эксплуатацию детскую и взрослую поликлинику, - рассказал Александр Бельский в своем телеграмм-канале.

Спикер ЗакСа планирует посетить в ближайшее время Тбилисскую улицу, где, по словам жителей района, не хватает тротуара в одном из дворов. Кроме этого, горожане попросили благоустроить железнодорожный переезд под Поклонногорским путепроводом.