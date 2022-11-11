Пропавшего 60-летнего петербуржца вторую неделю ищут волонтеры

Волонтеры отправятся на поиски петербуржца. Фото: https://vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры вторую неделю ищут 60-летнего мужчину в Петербурге. О его местоположении ничего не известно с 30 октября. Ориентировка с фотографией жителя города опубликована в паблике «Лиза Алерт» во «ВКонтакте» 11 ноября.

- Пропал 60-летний мужчина ростом 175 сантиметров. Он плотного телосложения, волосы седые, а глаза карие. В чем он был одет в день пропажи – никто не знает, - написано в ориентировке, которую все неравнодушные распространяют в соцсетях.

Особой приметой 60-летнего петербуржца является то, что передвигается он только с палочкой. Сейчас волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут добровольцев, чтобы отправиться на поиски пропавшего мужчины.