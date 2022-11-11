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НовостиЗдоровье11 ноября 2022 20:24

Более 127 миллиардов рублей потрачено в Петербурге на обязательное медстрахование

Дополнительные 5 млрд рублей направят на проведение ПЦР-исследований
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге медработникам поднимут зарплату

В Петербурге медработникам поднимут зарплату

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные 5,1 миллиардов рублей потратят в Петербурге на территориальную программу обязательного медицинского страхования. Всего в 2022 году на эти цели выделено 127,2 миллиардов рублей.

- Доступное и качественное лечение жителей города – это один из наших приоритетов, ведь бюджет города является социально ориентированным, - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Эти деньги будут направлены на оплату медицинской помощи, которую получат петербуржцы до конца года, а также на повышение зарплаты медработникам. Кроме этого, дополнительные средства потратят на проведение ПЦР-исследований.