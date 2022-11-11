Петербуржец проведет три года в колонии за оплату пиццы фальшивыми деньгами

Злоумышленник отдал курьеру поддельную купюру Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который оплатил доставку пиццы фальшивыми деньгами. На него было возбуждено уголовное дело не только за поддельные купюры, но и за сбыт наркотиков.

- 5 мая 2022 года мужчина заплатил за пиццу 5000 рублей поддельной банкнотой. После этого во время расследования у него в квартире провели обыск и нашли свертки с наркотиками, которые были подготовлены для закладок на территории города, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Калининский районный суд назначил петербуржцу 3,5 года лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.