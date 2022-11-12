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НовостиАвто11 ноября 2022 21:18

Пропускную способность на мосту через реку Тосна в сторону Петербурга ограничат с 15 ноября

Из-за ремонтных работ по направлению в Северную столицу будет открыта только одна полоса
Анастасия НУРАДИЛОВА
На мосту через реку Тосна ограничат движение

На мосту через реку Тосна ограничат движение

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На мосту через реку Тосна в направлении Петербурга ограничат пропускную способность. С 15 ноября по 5 декабря на федеральной трассе М-10 будут восстанавливать модельные резинометаллические швы и прошовные зоны на мосту.

- На том участке дороге всего четыре полосы для движения, по две в каждом направлении. Одну полосу в сторону Петербурга перекроют с 15 ноября для проведения работ, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перед участком, где будет ограничено движение, установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Там же будет смонтирована световая сигнализация – сигнальные фонари дежурного освещения.