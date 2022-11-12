Пропускную способность на мосту через реку Тосна в сторону Петербурга ограничат с 15 ноября

На мосту через реку Тосна ограничат движение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На мосту через реку Тосна в направлении Петербурга ограничат пропускную способность. С 15 ноября по 5 декабря на федеральной трассе М-10 будут восстанавливать модельные резинометаллические швы и прошовные зоны на мосту.

- На том участке дороге всего четыре полосы для движения, по две в каждом направлении. Одну полосу в сторону Петербурга перекроют с 15 ноября для проведения работ, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перед участком, где будет ограничено движение, установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Там же будет смонтирована световая сигнализация – сигнальные фонари дежурного освещения.