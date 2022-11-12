Сильный ветер и до плюс 13 градусов прогнозируют в Ленобласти 12 ноября

Неоднозначная погода ожидается в Петербурге и Ленобласти в субботу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области в субботу, 12 ноября. Местами в регионе пройдет не большой дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер различных направлений подует со скоростью от семи до 12 метров в секунду. Но местами ожидаются порывы 15-17 метров, а утром и днем до 20 метров. В течение суток температура воздуха будет от +8 до +13 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Похожая погода спрогнозирована и в Петербурге. Временами ожидается небольшой дождь. Скорость ветра также может достичь 20 метров в секунду, но в течение дня ожидается ветер от 7 до 12 метров. Ночью температура воздуха составит от девяти до 11 градусов со знаком плюс, а днем возможно потепление и до 13 градусов.