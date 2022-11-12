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НовостиОбщество12 ноября 2022 8:20

Петербург стал вторым по популярности городом для поездки в новогодние праздники

В тройку лидеров вошли также Москва и Сочи
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Россияне скупают билеты на период с 29 декабря по 8 января.

Россияне скупают билеты на период с 29 декабря по 8 января.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург оказался вторым по популярности городом России, который путешественники выбирают для поездки на новогодние праздники. Такими результатами поделился сервис путешествий «Туту».

Эксперты подсчитали, сколько авиабилетов в Северную столицу россияне оформили на период с 29 декабря по 8 января. В среднем, билет сюда обошелся туристам в 8 860 рублей в одну сторону. Больше всего желающих погостить в Петербурге живет в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Самаре и Минеральных Водах.

Лидером новогодних направлений стала Москва, третье место рейтинга заняли Сочи. В топ-10 городов вошли также Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Тюмень и Мурманск.

- Кроме того, востребованы авиабилеты в Самару, Красноярск, Уфу, Иркутск, Челябинск, Омск, Сургут, Пермь, Новый Уренгой и Екатеринбург, - заметили аналитики.

Конечно, туристы собираются и за рубеж. На заморские направления приходится 11 процентов всех покупок билетов.