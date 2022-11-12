Режиссер БДТ Людмила Шувалова умерла в Петербурге

Имя Шуваловой связано с театром более 70 лет. Фото: БДТ имени Товстоногова

Режиссер Людмила Шувалова, которая более 70 лет проработала в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Петербурге, ушла из жизни 11 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе самого театра. Шуваловой было 95 лет, она не дожила до своего 96-го дня рождения буквально два дня.

Уроженка Брянской области, она поступила в театральное училище в Москве в 40-е годы, а затем начала работать актрисой в Московском театре транспорта (ныне «Гоголь-центр»). В 1951 Шувалова переехала в Ленинград вслед за мужем, актером БДТ Владиславом Стржельчиком.

- Свой творческий путь в театре она начала как актриса. Ее первой работой стала роль Малуши в спектакле «Снегурочка». Позднее актриса сыграла Оттилию в спектакле «Перед заходом солнца» и Марину в спектакле «Обрыв», - рассказали в театре.

На счету у Шуваловой еще десяток ролей, но свое призвание она нашла в режиссерстве. Почти десять лет она работала ассистентом, а в 1980-м сама заняла режиссерское кресло. Из-под ее руки вышли спектакли «Этот пылкий влюбленный», «Цена», «Любовные письма», «Васса Железнова» и масса других постановок. Людмила Шувалова награждена орденами «За заслуги перед Отечеством».