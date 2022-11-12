Жители Мурино жалуются на гигантские очереди в автобусы до метро «Девяткино»

В комментариях в соцсетях местные советуют друг другу идти до метро пешком.

Жители Мурино в Ленобласти жалуются на вечные огромные очереди в автобусы №668 до метро. В районных пабликах снова появились видео, отлично иллюстрирующие пассажирский коллапс: автобус стоит на конечной остановке на улице Шувалова, но уже полон под завязку, а рядом с ним вьется очередь из пассажиров.

Некоторые пользователи сети посчитали, что автобусы не уезжают, пока не заполнят салон полностью, другие предположили, что транспорт долго стоит из-за людей, желающих занять только сидячие места. Третьи же уверены, что автобус ходит по графику и работает на совесть.

- Знаю, что даже полный он ждет время отправления по графику. И еще скорее всего ждет того, кто подменит его. То есть один уезжае, второй подъезжает, и так все время, - считают местные.

В комментариях советуют не тратить время на остановке, а пройтись до метро 20 минут. А кто-то рекомендует жаловаться перевозчикам.