В Ленобласти прошла всероссийская лига КВН среди инвалидов

Первое место взяла команда из Воронежа, второе - из Петербурга, третье - из Калининградской области. Фото: администрация ЛО

В Ленобласть съехались более сотни шутников и юмористов с ограниченными возможностями здоровья - в регионе прошла всероссийская лига КВН среди инвалидов. Соревнование состоялось при поддержке областного правительства.

Участниками состязания шуток стали люди с травмами зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Они сыграли разминку, показали музыкальное домашнее задание и миниатюры про социальные проблемы. Веселые и находчивые ставили номера про Спящую красавицу, Гарри Поттера и даже про продолжение фильма «Брат».

- Уверена, и выступая, и готовясь к турниру все участники, как и зрители, сегодня получили огромное удовольствие и заряд бодрости. Но главное - каждый в этом зале почувствовал мужество тех, кто побеждает смехом любые ограничения, - отметила глава областного комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Чемпионом лиги стала воронежская команда «Чернозем», вторыми оказались «Перцы» из Петербурга, третье место заняла команда «Тридевятое царство» из Калининградской области.