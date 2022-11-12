Памятник драматургу Александру Володину установили в Матвеевском саду в Петербурге

Драматург был еще и сценаристом фильмов «Дочки-матери», «Осенний марафон». Фото: пресс-служба ЗакС

В Матвеевском саду, что на Петроградской стороне, установили памятник драматургу и сценаристу Александру Володину (Лившицу). Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания днем в субботу.

Открывали скульптуру губернатор Александр Беглов, депутаты и член Совета Федерации от ЗакСа Андрей Кутепов. Памятник высотой в 2,8 метра теперь живет напротив дома №44 по Большой Пушкарской улице - там и жил драматург. Руку к созданию памятника приложили скульпторы Борис Сергеев и Игорь Фролов, архитектор Александр Андреев и народный художник СССР Григорий Ястребенецкий.

- Александр Моисеевич был настоящим ленинградцем-петербуржцем. Не по рождению – по духу. Про его сценариям сняты замечательные фильмы, которые знают и любят не только в нашей стране, - сказал Александр Беглов.

Драматург родился в Минске в 1919 году, прошел Великую Отечественную войну, а после работал на киностудиях «Леннаучфильм» и «Ленфильм». Его перу принадлежат пьеса «Фабричная девчонка», сценарии фильмов «Дочки-матери», «Осенний марафон» и других.