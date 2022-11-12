У Витебского вокзала открылось новое общественное пространство

Территория у вокзала стала зеленее, на ней появился арт-объект и зона отдыха. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рядом с Витебским вокзалом открылось новое общественное пространство. Территорию у вокзала облагородили в ходе проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Твой бюджет». Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- Общественные пространства около метро и вокзалов очень востребованы у жителей и гостей нашего города. Район сделал подарок к юбилею вокзала, благоустроил территорию в 1250 квадратных метров, - отметил губернатор Александр Беглов.

Проект обновления территории разрабатывали с учетом предложений и замечаний местных жителей. Сейчас пространство представляет собой сочетание нескольких функциональных зон: удобного подхода к вокзалу, зоны отдыха, зеленой зоны. Территорию засадили газонами, кустарниками, цветниками и деревцами - зелени стало больше на 500 квадратных метров. Изюминкой стал арт-объект в виде уличных часов.