Уровень воды в Неве достиг отметки в 131 сантиметр в субботу

Вода поднималась так высоко, что топила спуски на некоторых набережных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за ветреной погоды, установившейся в Петербурге в воскресенье, вода в Неве разбушевалась. Река поднялась на несколько десятков сантиметров.

Подъем воды заметил и синоптик Александр Колесов - он стал свидетелем того, как река практически затопила спуск на набережной Лейтенанта Шмидта. Самой высокой отметкой дня, если верить ординару на посту у Горного института, стал показатель в 131 сантиметр. В 14.44 подъем воды в реке достиг своего пика и стал постепенно снижаться. К счастью, настоящее наводнение, до которого Неве оставалось еще два десятка сантиметров, Петербургу сегодня не грозило.

По последним данным, на посту у Горного института вода остановилась на 120 сантиметрах. Однако ветер из города уходить пока не собирается.

- 13 ноября в Санкт-Петербурге ночью местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте внимательны и осторожны! - стал предупреждать петербуржцев ФГБУ «Северо-Западное УГМС».