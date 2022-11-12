Снег с дождем и сильный ветер накроют Ленобласть в воскресенье

Такая же погода останется ленинградцам и в начале новой недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в воскресенье в Ленинградской области ожидается не очень приятная. В течение дня региона накроют дожди и снег с дождем, а также сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. Ночью в прибрежных районах он может разогнаться и до 20 м/с. Такой прогноз накануне сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха не поднимется выше +3...+8 градусов, а атмосферное давление будет повышаться. Погода будет преимущественно облачной.

- На востоке области небольшой, местами умеренный дождь, во второй половине дня с мокрым снегом. На западе местами небольшой дождь, - уточнили синоптики.

В начале рабочей недели ленинградцев будут поджидать те же дожди, снег с дождем и даже гололедица.

14 ноября ожидается гололедица.

14-15 ноября ожидаются небольшие дожди, местами в виде снега с дождем.