Студента-первокурсника арестовали по подозрению в обмане пожилых петербурженок

Парень использовал популярную схему с попавшими в ДТП дочерьми и сыновьями пенсионерок. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

18-летнему студенту-первокурснику из Петербурга придется отложить учебу в университете: 9 ноября парня задержали полицейские Невского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, юношу подозревают в трех мошенничествах в отношении пенсионерок.

Первое заявление правоохранители получили 5 ноября, тогда женщина 1940 года рождения рассказала, что поверила телефонным сказкам про «родственника, попавшего в ДТП». Пенсионерка отдала курьеру почти полмиллиона рублей, часть из которых была в долларах США. Через четыре дня в полицию пришла еще одна пожилая горожанка. Поверив такой же схеме про ДТП, она лишилась ста тысяч рублей. Третья жертва обмана пожаловалась в полицию 10 ноября - она отдала за «внука» 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, ко всем обманам был причастен один и тот же парень. Его разыскали за день до того, как в полицию пришла третья обманутая женщина.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Молодому человеку избрана мера пресечения-арест, - уточнили в ведомстве.