Поедающую сыр крысу заметили в одном из продуктовых магазинов Петербурга

В магазине пока не отреагировали на незваных гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неприятную находку сделали жители Невского района. Придя в местный продуктовый магазин утром субботы, они заметили крысу, пожирающую сыр прямо на витрине в холодильнике. Утверждается, что действо происходит в крупном магазине на Дальневосточном проспекте.

По соцсетям разошлось видео с грызуном, пристроившимся прямо на кусках нарезанного сыра. Крыса неторопливо завтракала, пока не заметила человека. В ту же секунду она юркнула куда-то за витрину.

- Несмотря на пальмовое масло, любит сыр! - пошутили в комментариях петербуржцы.

Некоторые из горожан сразу же задались вопросом, где руководство магазина и заодно Роспотребнадзор. Но пока неизвестно, устроили ли там санитарную проверку. Желание купить сыр у местных жителей сразу же отпало. В комментариях они советуют друг другу проверять целостность упаковки продукта.