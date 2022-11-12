Небольшой дождь с ветром и 7 градусов тепла ждут Петербург в воскресенье

Ночью осадков не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Редкое для ноября тепло уходит из Петербурга. В воскресенье, 13 ноября, в городе похолодает до +5...+7 градусов. Такой прогноз сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода обещает быть облачной с прояснениями: ночью осадков не будет, а днем местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление будет повышаться. И все бы ничего, но ветер не собирается утихать даже во второй выходной.

- Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с, - сообщили синоптики.

О неблагоприятной погоде петербуржцев предупредило и городское управление МЧС. Людям посоветовали обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, а также парковать автомобили подальше от деревьев.