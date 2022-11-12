Горбольницу №40 в Сестрорецке укомплектуют корпусом-трансформером

Пристроят к больнице еще и корпус лучевой терапии. Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории городской больницы №40 в Сестрорецке появится корпус-трансформер. Новое здание сможет быстро перестраиваться под прием инфекционных больных, такой опыт уже имеется у нескольких больниц Петербурга. Пятым трансформером на территории города стал новый корпус Александровской больницы.

Планами по строительству с губернатором Александром Бегловым поделился главврач Сергей Щербак, сообщили в пресс-службе Смольного. Медик добавил, что кроме трансформера больнице подарят еще и современный корпус лучевой терапии. Все работы начнутся в ближайшее время согласно адресной инвестиционной программе.

Также скоро в поселке Песочный начнется реконструкция поликлиники №70.

- Для сохранения доступности медицинской помощи для населения на время реконструкции в ближайшее время после завершения ремонтных работ будет запущен Центр общей врачебной практики, расположенный в помещениях ЖК «Реновация», - предупредили в пресс-службе.

Местным жителям будут доступны участковые врачи, прививочный кабинет, подстанция скорой помощи и кабинет акушера-гинеколога. Остальные специалисты на время переедут в поликлинику №68.