В Янино-1 разгорелась Вениаминовская церковь

Пострадал ли кто-то в огне, пока неизвестно. Фото: соцсети

Вечером субботы, 12 ноября, в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти вспыхнула Вениаминовская церковь. Страшными кадрами поделились местные жители в соцсетях.

На фотографиях и видеороликах видно, что огонь охватил церковь прямо под куполом. Из-под черепицы валит дым и вырываются языки пламени. Жители Янино-1 отметили, что есть риск обрушения поврежденного огнем купола.

- Службы на месте, но у спасателей на месте случились проблемы с водой, - также рассказали местные. Однако позднее они добавили, что неполадку с водой оперативно решили.

Официальной информации по пожару еще не поступало. Пока неизвестно, почему церковь вспыхнула и пострадал ли кто-то в огне.