Вторая волна объявлений о срочной продаже квартир началась в Петербурге

В Петербурге опять фиксируют рост объявлений о срочной продаже квартир. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторую волну объявлений о срочной продаже квартир зафиксировали в Петербурге. По информации аналитиков рынка недвижимости, на начало ноября 2022 года в городе уже 1,2 тысячи таких торопливых собственников жилья. По этим данным, Северная столица является четвертой среди других регионов России. В лидерах пока держится Краснодар, Подмосковье и Москва – там 1,7 тысячи, 1,4 тысячи и 1,34 тысячи объявлений соответственно.

- Обычно в России продавцы скидывают пять-восемь процентов от стоимости квартиры за срочность продажи. Однако Петербург попал в исключения. Там средняя стоимость одного квадратного метра по объектам со срочными продажами аналогична средней цене по рынку, а в Ленинградской области дороже на 0,4 процента, - сказано в отчете сервиса «Циан. Аналитики».

Эксперты добавляют, что каждая пятая срочная продажа квартиры приходится на новые дома, построенные в последние два-три года.