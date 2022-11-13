Похолодание с солнцем и кратковременными дождями будет в Петербурге 13 ноября

Похолодание ждут в Петербурге 13 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Петербурге в воскресенье, 13 ноября, будет холодной. Об этом пишет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. День начнется с комфортной температуры от +6 до +8 градусов по Цельсию. Но уже к ночи столбик термометра может упасть до +2 градусов. В воскресенье на небе может вновь появиться солнышко, но прояснения будут нечастыми. Дождей тоже ожидается немного, лишь кратковременные.

- Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует тыловая часть циклона, который быстро уходит на Южный Урал. Ветер обещает быть северо-западный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление активно вырастет в течение дня и составит 770 мм ртутного столба, что выше нормы, - считает синоптик.

К слову, в понедельник, 14 ноября, похолодание усилится. А мощных осадков не будет.