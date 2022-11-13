75-летняя пенсионерка из Петербурга перевела 7,6 млн рублей мошеннику

Мошенник выманил 7,6 миллиона рублей у петербургской пенсионерки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

75-летняя петербурженка отдала мошеннику чуть больше 7,6 миллиона рублей. С 27 октября 2022 года ей названивал незнакомец, который представился сотрудником безопасности банка. Голос на том конце провода убедил бабушку сберечь свои деньги, ведь их якобы кто-то пытался украсть. В течение двух недель мужчина промывал пенсионерке мозги и заставил ее перевести все сбережения на «безопасный счет» через банкомат на улице Савушкина. В этом здании находятся несколько банков, но никто не обратил внимания на подозрительные операции пожилой женщины.

- 12 ноября пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту ее обмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчину, звонившего пенсионерке, разыскивают, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. Но удастся ли вернуть пенсионерке деньги – вопрос открытый.