Гонщик на «Хонде» сбил 10-летнего мальчика на «зебре» на юго-западе Петербурга

"Хонда" сбила школьника на самокате на юго-западе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Водитель «Хонды» сбил четвероклассника на «зебре» на юго-западе Петербурга. Все произошло в накануне, 12 ноября, в 16:05 на перекрестке улицы Адмирала Трибунца и Малого Петергофского шоссе. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 10-летний школьник нарушил ПДД – он проехал дорогу на самокате на красный сигнал светофора. Его не ожидал увидеть водитель встречной иномарки, который не успел вовремя затормозить. Удар был очень болезненный.

- Школьника госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени. Медики оценили его состояние как тяжелое. Что касается водителя, то его уже 29 раз штрафовали за превышение скоростного режима, - уточняют в полиции.

Добавим, что сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия и продолжают искать настоящего виновника аварии.