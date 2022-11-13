Рецидивист открыл стрельбу возле кафе на Конюшенной площади

Стрельбу открыли ночью на Конюшенной площади в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стрельба произошла в ночь с 11 на 12 ноября у дома №2 на Конюшенной площади в Петербурге. Суету навел рецидивист, который достал травматический пистолет из кармана куртки и начал угрожать неприятелю. Мужчины повздорили друг с другом у кафе. Вот только у бывшего сидельца нашелся аргумент в виде оружия. Правда, стрелял он лишь в воздух, но все равно напугал местных жителей, которые вызвали на место полицию.

- Владельца пистолета задержали в салоне «Ягуара XJ». За рулем была безработная 38-летняя женщина, а на пассажирских местах видели 31-летний и 37-летний уроженцы одной из стран зарубежья. Именно первый мужчина и стрелял в воздух. У него изъяли пистолет, магазины и патроны. Установлено, что ранее мужчину судили по статье за угрозу убийством, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что по факту стрельбы возбудили уголовное дело за хулиганство. По части второй статьи 213 УК РФ мужчине грозит в худшем случае до семи лет лишения свободы.