Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 8:25

Мокрый снег начнет падать в Петербурге со вторника, 15 ноября

Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербург скоро придет мокрый снег, осталась пара дней.

В Петербург скоро придет мокрый снег, осталась пара дней.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мокрый снег придет в Петербург на следующей неделе. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, зима заявит о себе уже со вторника, 15 ноября. Тогда в город придет циклон с севера. Но первых сугробов, конечно, пока ждать рано, чего не скажешь о Ленобласти.

- На востоке 47 региона снега будет больше и там холоднее, так что даже снежный покров образуется, - уточняет Александр Колесов.

Синоптик подытоживает, что в Петербург все-таки приходит зимняя погода и с осенью можно распрощаться. Например, в ночь на понедельник в некоторых районах Ленобласти будет устойчивая небольшая отрицательная температура. В Петербурге же пока чуть теплее, но похолодания не избежать – в течение воскресенья столбик термометра может упасть до +2 градусов тепла.