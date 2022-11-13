Мокрый снег начнет падать в Петербурге со вторника, 15 ноября

В Петербург скоро придет мокрый снег, осталась пара дней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мокрый снег придет в Петербург на следующей неделе. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, зима заявит о себе уже со вторника, 15 ноября. Тогда в город придет циклон с севера. Но первых сугробов, конечно, пока ждать рано, чего не скажешь о Ленобласти.

- На востоке 47 региона снега будет больше и там холоднее, так что даже снежный покров образуется, - уточняет Александр Колесов.

Синоптик подытоживает, что в Петербург все-таки приходит зимняя погода и с осенью можно распрощаться. Например, в ночь на понедельник в некоторых районах Ленобласти будет устойчивая небольшая отрицательная температура. В Петербурге же пока чуть теплее, но похолодания не избежать – в течение воскресенья столбик термометра может упасть до +2 градусов тепла.